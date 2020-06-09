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Стюардесса раскрыла значение звуков в самолете 

Екатерина Ёлкина 34 минуты назад
Стюардесса раскрыла значение звуков в самолете
Фото: depositphotos.com
Бортпроводница одной из авиакомпаний объяснила значение звуковых сигналов на борту во время полета. Об этом сообщает издание Daily Express.
По словам стюардессы, звон, который можно услышать после взлета и перед посадкой, говорит о начале и окончании самой опасной части перелета. В это время нельзя передвигаться по салону даже членам экипажа.
Также звуковые сигналы оповещают о том, что самолет вошел в зону турбулентности, предупреждают о чрезвычайной ситуации, возникшей на борту, и собирают членов экипажа на совещание.
Кроме того, некоторые звуки служат для общения бортпроводников с пилотами. Например, они могут подавать сигнал о том, один из них хочет выпить чашку кофе.
Серия из трех-четырех звуковых сигналов может означать, что одному из пассажиров стало плохо и срочно нужна помощь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что популярный у россиян курорт восстановил авиарейсы.
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