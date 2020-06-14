Отели будут отчитываться о заселении неженатых пар 

Российские гостиницы будут вынуждены сообщать о заселении гостей в один номер, если они не состоят в зарегистрированном браке. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор. Об этом пишет "Российская газета".
Согласно рекомендациям ведомства, постояльцев рекомендовано размещать "одноместно или семейно".
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уверен, что отели смогут выйти из ситуации. Например, в одном номере смогут расположиться жених и невеста, прибывшие вместе друзья и сопровождающие с сопровождаемыми. Его слова приводит "Российская газета".
Также сообщается, что решение о заселении будут принимать отели, при этом гостей не заставят предъявлять дополнительные документы.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Испания назвала дату открытия для туристов.