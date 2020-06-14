Отели будут отчитываться о заселении неженатых пар 

Российские гостиницы будут вынуждены сообщать о заселении гостей в один номер, если они не состоят в зарегистрированном браке. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор . Об этом пишет "Российская газета".

Согласно рекомендациям ведомства, постояльцев рекомендовано размещать "одноместно или семейно".

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уверен, что отели смогут выйти из ситуации. Например, в одном номере смогут расположиться жених и невеста, прибывшие вместе друзья и сопровождающие с сопровождаемыми. Его слова приводит "Российская газета".

Также сообщается, что решение о заселении будут принимать отели, при этом гостей не заставят предъявлять дополнительные документы.