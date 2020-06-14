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Испания назвала дату открытия для туристов 

Полина Алферова 1 час назад
Испания назвала дату открытия для туристов
Фото: Pixabay
Газета El Pais сообщает, что с 21 июня Испания откроет границы для европейских туристов. Ранее въезд был ограничен из-за пандемии коронавируса.
Страна разрешит въезд для путешественников из всех стран Евросоюза, кроме Португалии. С последней границу откроют 1 июля. Также в июле испанские власти примут решение о въезде туристов из неевропейских стран — в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом государстве.
Все карантинные меры для туристов также будут отменены.
Напомним, что Испания понесла значительные потери из-за пандемии коронавирусной инфекции. С середины марта в государстве действует режим повышенной готовности, который закончится 21 июня.
Ранее «Рамблер» писал, что озвучено финальное решение по отдыху россиян в Крыму.
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