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Новое правило на популярном курорте вызвало негодование туристов 

Стелла Шмель 1 час назад
Бурный отклик у широкой общественности вызвало нововведение на популярном курорте. Так, в Испании с посетителей баров и ресторанов начали взимать дополнительный сбор. Об этом пишет Daily Express.
По сообщениям этого издания, в некоторых общепитах Испании в чеках гостей появилась новая графа — помимо сервисного сбора и НДС туристам предлагают заплатить за так называемую "COVID-надбавку". Средняя сумма выплат не превышает одного евро, но большинство гостей были возмущены самим фактом появления такого сбора.
Один из гостей испанского ресторана разместил в соцсетях фотографию своего чека. В нем, помимо прочего, значилась и эта надбавка. Посетитель пришел в ярость, отметив, что со всеми сборами за две бутылки пива ему следовало заплатить целых 12 евро. Пост быстро набрал популярность и стал вирусным.
В местной Ассоциации по защите прав потребителей (FACUA) отметили, что этот сбор не является законным и клиенты имеют полное право отказаться от его уплаты.
Ранее "Рамблер" писал, что названы удобства, которые могут исчезнуть у авиапассажиров после пандемии.
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Новости путешествий , Видео
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