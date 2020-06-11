Бурный отклик у широкой общественности вызвало нововведение на популярном курорте. Так, в Испании с посетителей баров и ресторанов начали взимать дополнительный сбор. Об этом пишет Daily Express.

По сообщениям этого издания, в некоторых общепитах Испании в чеках гостей появилась новая графа — помимо сервисного сбора и НДС туристам предлагают заплатить за так называемую "COVID-надбавку". Средняя сумма выплат не превышает одного евро, но большинство гостей были возмущены самим фактом появления такого сбора.

Один из гостей испанского ресторана разместил в соцсетях фотографию своего чека. В нем, помимо прочего, значилась и эта надбавка. Посетитель пришел в ярость, отметив, что со всеми сборами за две бутылки пива ему следовало заплатить целых 12 евро. Пост быстро набрал популярность и стал вирусным.

В местной Ассоциации по защите прав потребителей (FACUA) отметили, что этот сбор не является законным и клиенты имеют полное право отказаться от его уплаты.