Что творится в Крыму и Сочи после открытия курортов

Эксперты из индустрии туризма рассказали, что на самом деле сейчас происходит в Крыму и Краснодарском крае после открытия курортных санаториев. Об этом пишут на сайте Ассоциации туроператоров России.
По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, сейчас загрузка 60 открытых заведений составляет девять процентов. В регион с начала июня прибыли всего 3,6 тысячи отдыхающих.
Светлана Балаева заявила, что сейчас есть сложности с тестированием сотрудников здравниц. В Краснодарском крае ограничены мощности лабораторий, которые проверяют на наличие коронавируса. Аналогичные трудности возникают у жителей других регионов, которые планируют приехать в Сочи и на другие курорты.
Первый замминистра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котлин рассказал, что на полуострове готовятся к приему туристов, однако «ряд требований Роспотребнадзора для объектов размещения остается очень затратным». Это касается тестирования медицинского персонала и сотрудников объектов размещения. В планах открыть туристический сезон в Крыму 1 июля.
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