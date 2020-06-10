Что творится в Крыму и Сочи после открытия курортов

Эксперты из индустрии туризма рассказали, что на самом деле сейчас происходит в Крыму и Краснодарском крае после открытия курортных санаториев. Об этом пишут на сайте Ассоциации туроператоров России

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, сейчас загрузка 60 открытых заведений составляет девять процентов. В регион с начала июня прибыли всего 3,6 тысячи отдыхающих.

Светлана Балаева заявила, что сейчас есть сложности с тестированием сотрудников здравниц. В Краснодарском крае ограничены мощности лабораторий, которые проверяют на наличие коронавируса. Аналогичные трудности возникают у жителей других регионов, которые планируют приехать в Сочи и на другие курорты.