Стала известна судьба перелетов между РФ и Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, сообщает NEWS.ru.
По его словам, возобновления перелетов между странами ожидают как туристы, так и авиаотрасль.
«Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ», — заявил Илья Зотов.
Один из источников портала Ассоциации туроператоров России рассказал, что сейчас обсуждается возможность возобновления полетов в Грузию осенью.
Напомним, что из-за обострения отношений в июле прошлого года между странами было прервано авиасообщение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне путешествовали при закрытых границах.