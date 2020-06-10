Стала известна судьба перелетов между РФ и Грузией

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Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов , сообщает NEWS.ru.

По его словам, возобновления перелетов между странами ожидают как туристы, так и авиаотрасль.

«Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ», — заявил Илья Зотов.

Один из источников портала Ассоциации туроператоров России рассказал, что сейчас обсуждается возможность возобновления полетов в Грузию осенью.

Напомним, что из-за обострения отношений в июле прошлого года между странами было прервано авиасообщение.