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Стала известна судьба авиасообщения между Россией и Грузией 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Стала известна судьба перелетов между РФ и Грузией
Фото: depositphotos.com
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, сообщает NEWS.ru.
По его словам, возобновления перелетов между странами ожидают как туристы, так и авиаотрасль.
«Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ», — заявил Илья Зотов.
Один из источников портала Ассоциации туроператоров России рассказал, что сейчас обсуждается возможность возобновления полетов в Грузию осенью.
Напомним, что из-за обострения отношений в июле прошлого года между странами было прервано авиасообщение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне путешествовали при закрытых границах.
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Новости путешествий , Илья Зотов , Ассоциация туроператоров России
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