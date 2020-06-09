Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ

Специалисты туристической индустрии прогнозируют изменение цен на отдых в России. Своим мнением поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов с изданием "Известия".

По словам Курносова, если ограничения на выезд за рубеж сохранятся, то на внутренних направлениях цены могут вырасти примерно на 30%. Как считает эксперт, повышение будет связано с тем, что увеличится спрос на такой отдых у россиян, а поток внешних туристов будет гораздо меньше, чем в прошлом году. Кроме того, Курносов заметил, что в этом году сезон будет короче, а число санаториев и отелей, принимающих туристов, — меньше. Это также повлияет на рост цен.