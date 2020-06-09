Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предсказано серьезное изменение цен на отдых в России 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Специалисты туристической индустрии прогнозируют изменение цен на отдых в России. Своим мнением поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов с изданием "Известия".
По словам Курносова, если ограничения на выезд за рубеж сохранятся, то на внутренних направлениях цены могут вырасти примерно на 30%. Как считает эксперт, повышение будет связано с тем, что увеличится спрос на такой отдых у россиян, а поток внешних туристов будет гораздо меньше, чем в прошлом году. Кроме того, Курносов заметил, что в этом году сезон будет короче, а число санаториев и отелей, принимающих туристов, — меньше. Это также повлияет на рост цен.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Турция назвала условия допуска россиян на курорты.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны, куда можно улететь из России
Названы страны, куда можно улететь из России
Названы страны, куда можно улететь из России в июле
Названы страны, куда можно улететь из России в июле
Русские из Турции рассказали, что там творится
Русские из Турции рассказали, что там творится
«Начался ад»: россияне отправились на юг к родным
«Начался ад»: россияне отправились на юг к родным
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение