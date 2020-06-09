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Турция назвала условия допуска россиян на курорты 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Власти Турции рассказали, при каких условиях будет разрешен въезд туристов после коронавирусной пандемии. Слова министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя приводит сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Туристов из России на курортах Турции ждут в июле. По словам Мехмета Эрсоя, у путешественников не будут требовать справок об отрицательных тестах на COVID-19, тем не менее у всех въезжающих в страну будут измерять температуру и в случае необходимости направлять в медпункты, где сделают тест на коронавирусную инфекцию. Также министр отметил, что всем нуждающимся будет оказана медицинская помощь.
Чиновник выразил надежду, что к концу июня ситуация с коронавирусом в мире станет более оптимистичной, и напомнил, что с Россией ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения.
Ранее "Рамблер" писал о том, для кого в июне откроется Турция.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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