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Для кого в июне откроется Турция 

Мария Сергеева 2 часа назад
Для кого в июне откроется Турция
Фото: depositphotos.com
Турецкие отельеры ожидают приток туристов с середины июня, а в следующем месяце они рассчитывают на 70%-й уровень занятости гостиниц. Сейчас отели страны готовятся к полномасштабному возобновлению туризма, следуя рекомендациям Министерства культуры и туризма. "Рамблер" рассказывает о том, туристов из каких государств ждет Турция.
По поводу россиян власти Республики отмечают, что позиция нашей страны пока не позволяет возобновить пассажиропоток с Турцией. В государстве надеются на ответ от России по "воздушным мостам", а пока курорты ожидают туристов из Великобритании, Германии, Нидерландов и Балканских стран.
В то же время, согласно заявлению вице-президента Турецкой федерации отельеров Тасеттина Оздена, страна ждет перезапуск сезона в июле, с продолжением в августе, сентябре и октябре.
По новым правилам в Турции будут проверять температуру на входе в отель, а также повсюду планируется развесить оповещения о социальном дистанцировании. Республика выражает готовность принять туристов из многих стран, особенно это касается ЕС, однако существует необходимость дождаться одобрения от Европейской комиссии в отношении открытия внешних границ.
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Новости путешествий , ЕС , Минкультуры , Еврокомиссия
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