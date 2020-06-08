Для кого в июне откроется Турция 

Турецкие отельеры ожидают приток туристов с середины июня, а в следующем месяце они рассчитывают на 70%-й уровень занятости гостиниц. Сейчас отели страны готовятся к полномасштабному возобновлению туризма, следуя рекомендациям Министерства культуры и туризма. "Рамблер" рассказывает о том, туристов из каких государств ждет Турция.
По поводу россиян власти Республики отмечают, что позиция нашей страны пока не позволяет возобновить пассажиропоток с Турцией. В государстве надеются на ответ от России по "воздушным мостам", а пока курорты ожидают туристов из Великобритании, Германии, Нидерландов и Балканских стран.
В то же время, согласно заявлению вице-президента Турецкой федерации отельеров Тасеттина Оздена, страна ждет перезапуск сезона в июле, с продолжением в августе, сентябре и октябре.
По новым правилам в Турции будут проверять температуру на входе в отель, а также повсюду планируется развесить оповещения о социальном дистанцировании. Республика выражает готовность принять туристов из многих стран, особенно это касается ЕС, однако существует необходимость дождаться одобрения от Европейской комиссии в отношении открытия внешних границ.