Для кого в июне откроется Турция 

Турецкие отельеры ожидают приток туристов с середины июня, а в следующем месяце они рассчитывают на 70%-й уровень занятости гостиниц. Сейчас отели страны готовятся к полномасштабному возобновлению туризма, следуя рекомендациям Министерства культуры и туризма. "Рамблер" рассказывает о том, туристов из каких государств ждет Турция.

По поводу россиян власти Республики отмечают, что позиция нашей страны пока не позволяет возобновить пассажиропоток с Турцией. В государстве надеются на ответ от России по "воздушным мостам", а пока курорты ожидают туристов из Великобритании, Германии, Нидерландов и Балканских стран.

В то же время, согласно заявлению вице-президента Турецкой федерации отельеров Тасеттина Оздена, страна ждет перезапуск сезона в июле, с продолжением в августе, сентябре и октябре.