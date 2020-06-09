Популярный у россиян курорт восстановил авиарейсы 

С 9 июня возобновили свою работу аэропорты популярного у россиян курорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, заработают кипрские аэропорты Ларнаки и Пафоса. Возобновление работы пройдет в два этапа — с 9 по 19 июня и с 20 июня. На первом этапы туристы из Греции, Мальты, Болгарии, Норвегии, Австрии, Финляндии, Словении, Венгрии, Израиля, Дании, Германии, Словакии, Литвы, Швейцарии, Польши, Хорватии, Эстонии, Румынии и Чехии будут обязаны предоставить сертификат, подтверждающий, что тест на коронавирус отрицательный. При этом тест нужно сделать не более чем за 72 часа до вылета.

На втором этапе, начиная с 20 июня, сертификат об отрицательном тесте на коронавирус должны будут предъявлять туристы из Швейцарии, Польши, Хорватии, Эстонии, Румынии и Чехии.

Гражданам остальных стран, прибывших на Кипр, придется провести 14 дней на карантине.