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Стало известно, в какие страны смогут отправиться россияне в июле 

Диана Товсепова 3 часа назад
С 15 июля планируется открыть авиасообщение из России с рядом стран СНГ. Об этом стало известно порталу Ассоциации туроператоров России.
Так, с середины июля из России можно будет улететь в столицы 8 стран СНГ, а с 1 августа еще в 7 стран Европы, Ближнего Востока и ЮВА. Такое предложение Росавиация планирует в ближайшее время отправить в Роспотребнадзор.
При этом обсуждается и возобновления ависообщения с Грузией и Египтом осенью 2020 года, потому как это два крулогодично востребованных направления.
"В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними", — цитирует АТОР одного из экспертов.
Однако точное решение о возобновлении полетов примет Росавиация совместно с Роспотребнадзором.
Ранее "Рамблер" сообщал, что для российских пляжей подготовили новые правила..
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Роспотребнадзор
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