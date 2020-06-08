Все санатории и отели откроют в Крыму 

В Крыму с 15 июня откроют все гостиницы и санатории. Они будут доступны для жителей региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее он заявил, что в середине месяца смогут заработать только санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией.

Сейчас разрешено бронировать отдых только тем гражданам, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и в Севастополе.

В связи с этим всем объектам размещения нужно будет отправить уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности.