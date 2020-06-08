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Все санатории и отели откроют в Крыму 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Все санатории и отели откроют в Крыму
Фото: depositphotos.com
В Крыму с 15 июня откроют все гостиницы и санатории. Они будут доступны для жителей региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он заявил, что в середине месяца смогут заработать только санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией.
Сейчас разрешено бронировать отдых только тем гражданам, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и в Севастополе.
В связи с этим всем объектам размещения нужно будет отправить уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы доступные направления для отдыха в России.
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