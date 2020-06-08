Названы доступные направления для отдыха в России 

Россиянам назвали доступные направления для отдыха внутри страны. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его мнению, туризм в РФ можно назвать конкурентоспособным. Специалист назвал недорогие варианты отдыха в России на лето этого года.
«Есть массовые направления не только на юг. (…) Санкт-Петербург, Карелия наряду со здравницами Черноморского побережья, отдых в пансионатах. Есть абсолютно разные виды отдыха», — заявил Юрий Барзыкин.
Кроме того, он отметил, что можно отправиться на Крайний Север. Это не массовый туризм, однако его тоже можно сделать доступным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне поедут по стране без страха перед COVID-19.