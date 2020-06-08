Названы доступные направления для отдыха в России 

Юрий Барзыкин. Россиянам назвали доступные направления для отдыха внутри страны. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии

По его мнению, туризм в РФ можно назвать конкурентоспособным. Специалист назвал недорогие варианты отдыха в России на лето этого года.

«Есть массовые направления не только на юг. (…) Санкт-Петербург, Карелия наряду со здравницами Черноморского побережья, отдых в пансионатах. Есть абсолютно разные виды отдыха», — заявил Юрий Барзыкин.

Кроме того, он отметил, что можно отправиться на Крайний Север. Это не массовый туризм, однако его тоже можно сделать доступным.