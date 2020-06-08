Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы доступные направления для отдыха в России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы доступные направления для отдыха в России
Фото: depositphotos.com
Россиянам назвали доступные направления для отдыха внутри страны. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его мнению, туризм в РФ можно назвать конкурентоспособным. Специалист назвал недорогие варианты отдыха в России на лето этого года.
«Есть массовые направления не только на юг. (…) Санкт-Петербург, Карелия наряду со здравницами Черноморского побережья, отдых в пансионатах. Есть абсолютно разные виды отдыха», — заявил Юрий Барзыкин.
Кроме того, он отметил, что можно отправиться на Крайний Север. Это не массовый туризм, однако его тоже можно сделать доступным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне поедут по стране без страха перед COVID-19.
Видео дня. Просчеты инженеров, которые обошлись слишком дорого
Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские из Турции рассказали, что там творится
Русские из Турции рассказали, что там творится
На популярный у россиян курорт станет проще попасть
На популярный у россиян курорт станет проще попасть
Отдых особого режима: Сочи открывает курортный сезон
Отдых особого режима: Сочи открывает курортный сезон
Как теперь работают пляжи в Испании
Как теперь работают пляжи в Испании
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Кого сейчас пускают в Крым
00:41
Кого сейчас пускают в Крым
Новости путешествий
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
00:59
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение