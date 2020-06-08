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Россияне поедут по стране без страха перед коронавирусом 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россияне поедут по стране без страха перед COVID-19
Фото: depositphotos.com
Исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что жители страны начали планировать поездки без страха перед коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире НСН.
Сейчас, по мнению Майи Ломидзе, главный фактор, который останавливает путешественников, — не страх заразиться коронавирусом, а недостаток информации о новых требованиях на курортах и снятии ограничений.
«Россияне не боятся выезжать на отдых. Просто пока непонятно, куда можно поехать. Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краев с 1 июня ничего толком не открыто», — рассказала исполнительный директор АТОР.
Кроме того, сложность заключается в том, что нужно заранее получить справки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что переполненные пляжи Анапы засняли на видео.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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