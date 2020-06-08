Россияне поедут по стране без страха перед COVID-19

Сейчас, по мнению Майи Ломидзе, главный фактор, который останавливает путешественников, — не страх заразиться коронавирусом, а недостаток информации о новых требованиях на курортах и снятии ограничений.

«Россияне не боятся выезжать на отдых. Просто пока непонятно, куда можно поехать. Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краев с 1 июня ничего толком не открыто», — рассказала исполнительный директор АТОР.

Кроме того, сложность заключается в том, что нужно заранее получить справки.