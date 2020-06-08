Переполненные пляжи Анапы засняли на видео 

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Пляжи Анапы оказались переполнены людьми. Россиянка Валерия Метелина засняла видео в первые дни после ослабления ограничений в связи с коронавирусом на Кубани.

В ролике десятки человек, в их числе семьи с детьми, загорают и купаются на центральном пляже города.

«Людей очень много, хотя официально пляжи закрыты, их пока не открыли для посещения. Но на улице жара, поэтому все вырвались к морю. И плавают, несмотря на то, что температура воды пока не такая высокая, как хотелось бы. Полицейские никого не выгоняют», — поделилась россиянка.

По словам Валерии Метелиной, карантинные меры ослабили 6 июня. В Краснодарском крае открыли набережные, кафе с летними верандами и зоны для прогулок.