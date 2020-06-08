В РФ «серьезно удешевят» поездки внутри страны 

В РФ в ближайшие месяцы планируется открыть более десяти новых направлений для туризма внутри страны. Об этом 8 июня, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьера с вице-премьерами.
«Уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки», — подчеркнул он.
По мнению Чернышенко, необходимо, чтобы Ростуризм, туроператоры и перевозчики уже с 1 июля запустили новые маршруты внутри страны. В частности, должны быть задействованы такие направления как Калининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в РФ массово подешевели билеты.