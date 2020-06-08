Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В РФ «серьезно удешевят» поездки внутри страны 

Диана Товсепова 3 часа назад
В РФ «серьезно удешевят» поездки внутри страны
Фото: depositphotos.com
В РФ в ближайшие месяцы планируется открыть более десяти новых направлений для туризма внутри страны. Об этом 8 июня, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьера с вице-премьерами.
«Уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки», — подчеркнул он.
По мнению Чернышенко, необходимо, чтобы Ростуризм, туроператоры и перевозчики уже с 1 июля запустили новые маршруты внутри страны. В частности, должны быть задействованы такие направления как Калининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в РФ массово подешевели билеты.
Видео дня. Просчеты инженеров, которые обошлись слишком дорого
Новости путешествий , Дмитрий Чернышенко , Ростуризм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Русские из Турции рассказали, что там творится
Русские из Турции рассказали, что там творится
«Начался ад»: россияне отправились на юг к родным
«Начался ад»: россияне отправились на юг к родным
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Кого сейчас пускают в Крым
00:41
Кого сейчас пускают в Крым
Новости путешествий
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
00:59
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение