В РФ массово подешевели авиабилеты 

Российские авиакомпании начали снижать тарифы на билеты на внутренние рейсы одновременно с ростом объемов пассажиропотока. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиакомпании стимулируют спрос при помощи промотарифов.

"Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года", — отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он также рассказал, что в мае этого года загрузка на внутренних рейсах составила 33-36%. На нестабильную ситуацию со спросом влияет неоднозначность ситуации с пандемией коронавируса и ограничениями, введенными из-за нее в стране.

Однако объем продаж билетов по России все же вырос с 10-12% в апреле до 17% по прошествии месяца.