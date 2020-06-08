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В РФ массово подешевели авиабилеты 

Диана Товсепова 2 часа назад
Российские авиакомпании начали снижать тарифы на билеты на внутренние рейсы одновременно с ростом объемов пассажиропотока. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Авиакомпании стимулируют спрос при помощи промотарифов.
"Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года", — отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Он также рассказал, что в мае этого года загрузка на внутренних рейсах составила 33-36%. На нестабильную ситуацию со спросом влияет неоднозначность ситуации с пандемией коронавируса и ограничениями, введенными из-за нее в стране.
Однако объем продаж билетов по России все же вырос с 10-12% в апреле до 17% по прошествии месяца.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, в какие страны россиян пустят первыми.
Новости путешествий , Видео , Дмитрий Горин
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