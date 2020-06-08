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Как появился крупнейший космодром Земли 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте историю создания крупнейшего космодрома планеты — Байконура. Сейчас космодром празднует 65-летие, а когда-то название Байконур носил крошечный посёлок в Казахстане. Когда космодром начали строить, даже сами строители не знали, что за проект они реализуют, большинство работников были уверены, что они осваивают целину. Как появился Байконур и что ему пришлось пережить за 65 лет, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как российские авиакомпании готовятся летать за рубеж.
Новости путешествий , Видео
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