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Российские авиакомпании готовятся летать за рубеж 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Российские авиакомпании готовятся летать за рубеж
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что российские авиаперевозчики готовятся к восстановлению зарубежных рейсов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Как сообщил собеседник агентства, несколько авиакомпаний работают над схемой восстановления заграничных рейсов с 15 июля. Уточняется, что это будет возможно в случае, если число новых случаев коронавируса будет стабильно снижаться.
В первую очередь восстановится авиасообщение со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ. В другие страны авиакомпании начнут летать по мере открытия границ.
Напомним, что Россия приостановила выполнение регулярных и чартерных рейсов за рубеж 27 марта из-за пандемии коронавируса.
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