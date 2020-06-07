Российские авиакомпании готовятся летать за рубеж 

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Стало известно, что российские авиаперевозчики готовятся к восстановлению зарубежных рейсов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как сообщил собеседник агентства, несколько авиакомпаний работают над схемой восстановления заграничных рейсов с 15 июля. Уточняется, что это будет возможно в случае, если число новых случаев коронавируса будет стабильно снижаться.

В первую очередь восстановится авиасообщение со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ. В другие страны авиакомпании начнут летать по мере открытия границ.

Напомним, что Россия приостановила выполнение регулярных и чартерных рейсов за рубеж 27 марта из-за пандемии коронавируса.