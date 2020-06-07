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Кого сейчас пускают в Крым 

Мария Сергеева 45 минут назад
Кого сейчас пускают в Крым
Фото: depositphotos.com
В интернете навалом различных советов и рекомендаций в отношении того, кого и как пропускают на Крымский полуостров. Однако не все из них действующие и, более того, официальные. "Рамблер" рассказывает о том, какой сейчас порядок пропуска на территорию Крыма.
  1. Попасть на полуостров можно с помощью прописки в Крыму или же документов о наличии собственной недвижимости. Туристу потребуется заполнить анкету, а также подтвердить свой статус здорового человека (нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус и в текущий момент времени температура не должна превышать 36,9 градусов). Если документа у гражданина нет, то ему понадобится сдать бесплатный тест, результат приходит в течение суток. Но до получения ответа придется находиться на самоизоляции по месту, указанному в анкете.
  2. При наличии справки-вызова (студенческой / с работы) или командировочного удостоверения гражданина тоже пропустят на территорию полуострова. Остальные условия те же: тест на коронавирус и проверка температуры.
  3. Въехать позволяют при наличии Договора долгосрочной аренды недвижимости. Требуются: анкета, справка и температура. Данный способ — наиболее простой для туристов, которые не желают ждать ослабления режима.
Напомним, что для туристов со всей России Крым планирует открыться с 1 июля. Для граждан будет доступно 45 санаториев, гостиниц и других средств размещения.
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