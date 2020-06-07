Кого сейчас пускают в Крым 

В интернете навалом различных советов и рекомендаций в отношении того, кого и как пропускают на Крымский полуостров. Однако не все из них действующие и, более того, официальные. "Рамблер" рассказывает о том, какой сейчас порядок пропуска на территорию Крыма.

Попасть на полуостров можно с помощью прописки в Крыму или же документов о наличии собственной недвижимости. Туристу потребуется заполнить анкету, а также подтвердить свой статус здорового человека (нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус и в текущий момент времени температура не должна превышать 36,9 градусов). Если документа у гражданина нет, то ему понадобится сдать бесплатный тест, результат приходит в течение суток. Но до получения ответа придется находиться на самоизоляции по месту, указанному в анкете. При наличии справки-вызова (студенческой / с работы) или командировочного удостоверения гражданина тоже пропустят на территорию полуострова. Остальные условия те же: тест на коронавирус и проверка температуры. Въехать позволяют при наличии Договора долгосрочной аренды недвижимости. Требуются: анкета, справка и температура. Данный способ — наиболее простой для туристов, которые не желают ждать ослабления режима.

Напомним, что для туристов со всей России Крым планирует открыться с 1 июля. Для граждан будет доступно 45 санаториев, гостиниц и других средств размещения.