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Для российских пляжей утвердят единые правила 

Полина Алферова 4 часа назад
Для российских пляжей утвердят единые правила
Фото: РИА Новости
ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что для всех пляжей страны выработают общие правила оснащения.
Среди необходимых условий — спасательные посты с сотрудниками, четкая граница заплыва, изучение дна водолазами. При этом запретят пункты проката гидроциклов и других плавательных средств.
Кроме того, в правилах остаются регулярные проверки вышек для прыжков в воду, детских купален, мостков.
Проект уже прошел общественное обсуждение и направлен для согласования в федеральные органы исполнительной власти.
В последнее время в стране появляется все больше неподготовленных мест для купания, которые представляют угрозу для отдыхающих.
Ранее «Рамблер» писал, что в Краснодарском крае открыли пляжи.
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Новости путешествий , МЧС , ИТАР-ТАСС
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