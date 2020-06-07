Для российских пляжей утвердят единые правила 

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ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что для всех пляжей страны выработают общие правила оснащения.

Среди необходимых условий — спасательные посты с сотрудниками, четкая граница заплыва, изучение дна водолазами. При этом запретят пункты проката гидроциклов и других плавательных средств.

Кроме того, в правилах остаются регулярные проверки вышек для прыжков в воду, детских купален, мостков.

Проект уже прошел общественное обсуждение и направлен для согласования в федеральные органы исполнительной власти.

В последнее время в стране появляется все больше неподготовленных мест для купания, которые представляют угрозу для отдыхающих.