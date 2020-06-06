В Краснодарском крае открыли пляжи 

В Краснодарском крае введены новые послабления режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

С 6 июня в регионе откроются летние кафе и рестораны на открытом воздухе, парки, скверы, набережные и пляжи. Ранее введенный режим самоизоляции продлен до 21 июня. Кроме того, с 6 июня откроются стадионы, но при их посещении посетители обязаны соблюдать дистанцию пять метров.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что на улицы выходит все больше людей, поэтому открытие новых площадок должно их рассредоточить.

"Это — реальность, которую мы не можем не замечать. Мы должны рассредоточить людей", — пояснил Кондратьев.

С 6 июня откроется более 20 пляжных территорий в Краснодарском крае. Остальные начнут работать в течение недели. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.