Названы правила приема туристов в Сочи 

Генеральный директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов рассказал о правилах приема туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет "Новая Кубань".

По словам Дмитрия Богданова, всех прилетающих в аэропорт Сочи делят на две группы. Первая — это те, кто едет в санатории, а вторая — люди, приехавшие домой или к родственникам, и самостоятельные туристы, которые отправятся в обсерваторы.

В санатории могут попасть только те, у кого есть справка об отсутствии коронавируса. Их туристы показывают на специальной стойке в зоне выдачи багажа сотрудникам Роспотребнадзора и администрации города по туризму.

«Документы передают представителям санаториев, которые провожают людей до автобусов. Процедура быстрая, она занимает всего три-четыре минуты», — рассказал Дмитрий Богданов.

Туристов не заставляют носить маски и перчатки на территории санатория. Однако покидать ее пределы пока нельзя.