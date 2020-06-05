Названы правила приема туристов в Сочи 

Генеральный директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов рассказал о правилах приема туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет "Новая Кубань".
По словам Дмитрия Богданова, всех прилетающих в аэропорт Сочи делят на две группы. Первая — это те, кто едет в санатории, а вторая — люди, приехавшие домой или к родственникам, и самостоятельные туристы, которые отправятся в обсерваторы.
В санатории могут попасть только те, у кого есть справка об отсутствии коронавируса. Их туристы показывают на специальной стойке в зоне выдачи багажа сотрудникам Роспотребнадзора и администрации города по туризму.
«Документы передают представителям санаториев, которые провожают людей до автобусов. Процедура быстрая, она занимает всего три-четыре минуты», — рассказал Дмитрий Богданов.
Туристов не заставляют носить маски и перчатки на территории санатория. Однако покидать ее пределы пока нельзя.
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