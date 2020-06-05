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«Начался ад»: россияне отправились на юг к родным, но попали на деньги и ждут суда 

Диана Товсепова 1 час назад
Внимание всей России сейчас приковано к курортам Краснодарского края и Крыму, потому как уже понятно, что заграничные курорты этим летом остаются под большим вопросом.
В первую нерабочую неделю, объявленную в РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции, черноморское побережье наводнили туристы из других городов, которые не поняли, что смысл нерабочих в дней в том, чтобы сократить контакты и сдержать распространение болезни. Так, "зараза" разнеслась по всем городам РФ.
Теперь, когда впереди лето, властям южного региона предстоит сделать выбор: как не убить экономику, живущую на туризме, и в то же время не привести в морские города толпы потенциальных переносчиков болезни.
Для этого в Краснодарском крае ввели режим самоизоляции, закрыли "частный сектор", запретили бронировать гостиницы и отели, закрыли развлекательные заведения и рестораны, а, главное, пляжи. Всех пребывающий в край предупреждают, что их ждет 14-дневная обсервация при отсутствии прописки в регионе.
Но нашлись люди, которые все эти запреты, ограничения и предупреждения решили не заметить или проигнорировать. Так происходит с теми туристами, которые сейчас проходят бесплатную обсервацию, а что будут делать после нее, пока неизвестно.
Так, например, российская семья с двумя детьми, одному из которых всего несколько месяцев, отправилась к родителям жены, проживающим в своем доме в Краснодарском крае. Причем у них была полная уверенность, что доехать до места назначения им удастся, потому что "это же родители".
"Меня перевели на удаленку, дети в квартире уже сходили с ума, поэтому мы с женой решили, что единственный выход облегчить ситуацию — полететь к ее родителям.
Но по прилету в Краснодар, начался ад. Сначала нам всем проверили температуру, а потом начали выяснять, кто и куда едет. Всех, в независимости от того, есть ли им где жить в крае, пытались отправить в обсерватор. И не важно родители тут твои, муж или жена. Если не хочешь обсерватор на две недели, можешь сесть на обратный рейс и вернуться восвояси…", — рассказывает мужчина.
При этом не один из предложенных вариантов семью не устроил.
"Прошло уже много времени, дети плакали, жена с младшим сыном на руках стояла уже без сил. Я понимал, что если мы улетим обратно, у детей просто случится истерика. В обсерваторе с грудным ребенком вообще не вариант.
Пришлось выбирать выбирать самый затратный вариант. Мы отказались от обсервации, но получили штраф от 15 до 40 тысяч. И я, и моя жена! Попали короче на деньги! О том, как мы без особой финансовой подушки сейчас будем это все платить, я даже не хочу думать. Ждем суда, может получится обжаловать…", — рассказал россиянин в Сети.
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