Мерзкий поступок пассажира возмутил актрису

Американская актриса Джулия Токарц возмутилась негигиеничным поступком неизвестного мужчины в самолете. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

Во время полета на фоне пандемии коронавируса женщине не понравилось, что ее попутчик закинул босые ноги на все соседние кресла. На кадре мужчина сидит в медицинской маске с телефоном в руках.

«Хорошие новости: мне достался целый ряд кресел! Плохие новости: …», — подписала фото актриса.

@juliatokarz

Недавно подобный случаи произошел в Германии: женщина откинула кресло и закинула босые ноги на соседний подлокотник. Возмущенные попутчики засняли ее поступок на видео.