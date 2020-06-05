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Поступок мужчины возмутил женщину в самолете 

Анастасия Иванова 46 минут назад
Мерзкий поступок пассажира возмутил актрису
Фото: depositphotos.com
Американская актриса Джулия Токарц возмутилась негигиеничным поступком неизвестного мужчины в самолете. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.
Во время полета на фоне пандемии коронавируса женщине не понравилось, что ее попутчик закинул босые ноги на все соседние кресла. На кадре мужчина сидит в медицинской маске с телефоном в руках.
«Хорошие новости: мне достался целый ряд кресел! Плохие новости: …», — подписала фото актриса.
@juliatokarz
Недавно подобный случаи произошел в Германии: женщина откинула кресло и закинула босые ноги на соседний подлокотник. Возмущенные попутчики засняли ее поступок на видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что турист совершил длинный перелет в период пандемии.
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