Турист совершил длинный перелет в период пандемии

Блогер и путешественник Гилберт Отт совершил трансатлантический перелет в период пандемии COVID-19 и поделился опытом.

Отт летел бизнес-классом из Лондона в Нью-Йорк с пересадкой в Амстердаме. Блогер рассказал, что в аэропорту была тройная проверка, а когда он поинтересовался состоянием сотрудницы на стойке регистрации, она призналась, что пребывает в страшном стрессе.

Оказавшись в самолете, турист сделал все для того, чтобы минимизировать контакты с поверхностями. Он заранее подготовил ланч-боксы с едой, скачал на свой планшет максимальное количество контента и не пользовался мультимедийной системой на борту самолета.

Помимо этого, Отт взял с собой дезинфицирующие влажные салфетки, запасной комплект одежды и несколько масок. Другим туристам, которые собираются в ближайшее время куда-нибудь улететь, блогер посоветовал регестрироваться на рейс онлайн, чтобы избежать лишних разговоров с сотрудниками аэропорта.

Вдобавок к этому, он посоветовал выбирать кресла возле аварийных дверей или иллюминаторов, но ни в коем случае не садиться у прохода.