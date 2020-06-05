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Турист совершил трансатлантический перелет в период пандемии и поделился опытом 

Мира Маркина 3 часа назад
Турист совершил длинный перелет в период пандемии
Фото: depositphotos.com
Блогер и путешественник Гилберт Отт совершил трансатлантический перелет в период пандемии COVID-19 и поделился опытом.
Отт летел бизнес-классом из Лондона в Нью-Йорк с пересадкой в Амстердаме. Блогер рассказал, что в аэропорту была тройная проверка, а когда он поинтересовался состоянием сотрудницы на стойке регистрации, она призналась, что пребывает в страшном стрессе.
Оказавшись в самолете, турист сделал все для того, чтобы минимизировать контакты с поверхностями. Он заранее подготовил ланч-боксы с едой, скачал на свой планшет максимальное количество контента и не пользовался мультимедийной системой на борту самолета.
Помимо этого, Отт взял с собой дезинфицирующие влажные салфетки, запасной комплект одежды и несколько масок. Другим туристам, которые собираются в ближайшее время куда-нибудь улететь, блогер посоветовал регестрироваться на рейс онлайн, чтобы избежать лишних разговоров с сотрудниками аэропорта.
Вдобавок к этому, он посоветовал выбирать кресла возле аварийных дверей или иллюминаторов, но ни в коем случае не садиться у прохода.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что авиапассажирам назвали опасность перелетов без обуви.
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