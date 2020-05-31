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Пассажирам объяснили опасность перелета без обуви 

Полина Алферова 4 часа назад
Пассажирам объяснили опасность перелета без обуви
Фото: Pixabay
Пилоты и бортпроводники рассказали Express, почему не стоит разуваться во время полета.
Бен Шервуд, написавший несколько книг о безопасности, сообщил, что в 80 процентах случаев аварии происходят в течение первых трех минут после взлета и за восемь минут до посадки. Поэтому может возникнуть необходимость в немедленной эвакуации, и пассажиры без обуви потеряют драгоценное время. Его поддержал и анонимный пилот.
«Не дай бог произойдет чрезвычайная ситуация, а вам придется покидать самолет, который может гореть или стоять в грязи, в шлепанцах», — подчеркнул он.
Стюардесса катарской авиалинии также объяснила, что обувь в проходе мешает экстренной эвакуации.
Стоит принять во внимание и соображения гигиены.
«Пожалуйста, никогда не заходите в туалет босиком, Я вам точно говорю, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу — это не вода», — объяснил анонимный бортпроводник на тематическом форуме в Сети.
Ранее «Рамблер» писал, что стало известно, когда Греция откроется для туристов.
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