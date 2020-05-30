Стало известно, когда Греция откроется для туристов 

Вскоре Греция откроет свои границы и начнет туристический сезон. Страна впустит путешественников из 29 стран. Среди них 16 стран Европы, а также Европа, Китай, Израиль и другие. Об этом сообщает BBC News.

Туристический сезон начнется в стране 15 июня. В стране будет действовать запрет на въезд граждан из государств, которые все еще охвачены инфекцией. Например, не впустят в Грецию туристов их Великобритании, Франции, Италии и Испании.

Открытие сезона будет включать в себя и тестирование на коронавирус некоторых приезжающих.