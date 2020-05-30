Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, когда Греция откроется для туристов 

Стелла Шмель 3 часа назад
Стало известно, когда Греция откроется для туристов
Фото: depositphotos.com
Вскоре Греция откроет свои границы и начнет туристический сезон. Страна впустит путешественников из 29 стран. Среди них 16 стран Европы, а также Европа, Китай, Израиль и другие. Об этом сообщает BBC News.
Туристический сезон начнется в стране 15 июня. В стране будет действовать запрет на въезд граждан из государств, которые все еще охвачены инфекцией. Например, не впустят в Грецию туристов их Великобритании, Франции, Италии и Испании.
Открытие сезона будет включать в себя и тестирование на коронавирус некоторых приезжающих.
Ранее "Рамблер" писал, что туристов с выявленным коронавирусом на Кипре будут лечить бесплатно.
Видео дня. Во сколько обойдется отдых в Сочи этим летом
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах
В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах
Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ
Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ
Кипр оплатит отдых туристам
Кипр оплатит отдых туристам
Начало туристического сезона в РФ снова переносят
Начало туристического сезона в РФ снова переносят
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Когда Краснодарский край примет туристов
02:31
Когда Краснодарский край примет туристов
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
04:48
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Новости путешествий
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
11:19
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение