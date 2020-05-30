Туристов с коронавирусом бесплатно вылечат на Кипре

За проживание, лекарства и питание платить тоже не придется, сообщают РИА Новости со ссылкой на Mirror.

9 июня Кипр откроет границы для иностранных туристов, некоторых из них будут тестировать на наличие коронавируса. В том случае, если тесты покажут положительный результат, гостей страны вместе с их родными отправят в отели, специально подготовленные для таких случаев.

Путешественникам с выявленной коронавирусной инфекцией придется лишь оплатить стоимость трансфера из аэропорта и рейса, который в дальнейшем вернет их на родину. Все остальные расходы по пребыванию заболевшего туриста в стране берет на себя принимающее государство.

Такие гарантии, как надеются власти Кипра, помогут привлечь на остров больше туристов.