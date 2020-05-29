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МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых 

Мария Сергеева 40 минут назад
МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых
Фото: depositphotos.com
Министерство иностранных дел России призвало россиян пока что отказаться от планирования отпусков за рубежом. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление ведомства.
В МИД отметили, что граждане должны ориентироваться на то, что большая часть курортов еще не сообщала об открытии границ для россиян. А информация по некоторым странам появится только в конце июня, когда наладится эпидемиологическая обстановка.
"Угроза распространения коронавируса в мире не преодолена. Потому решение о возобновлении пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом эпидемиологической ситуации" — говорится в сообщении.
Притом подчеркивается, что гражданам необходимо соблюдать осторожность ради улучшения нынешней ситуации.
В Евросоюзе сейчас только обсуждается возможность открытия внутренних границ между странами шенгенской зоны. Благоприятная обстановка позволит возобновить внутренний туризм в июне или июле, а о приеме иностранных граждан будет информация позже.
"В случае Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно" — предупредили в ведомстве.
Въезд в вышеперечисленные страны ограничен ввиду пандемии, поэтому россияне не могут посещать государства даже при наличии виз. Кроме того, гражданам, которые отправятся туда на отдых сразу после открытия границ, следует помнить о 14-дневном карантине по приезде.
Ранее "Рамблер" писал о дате открытия Таиланда для туристов.
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Новости путешествий , МИД , ЕС
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