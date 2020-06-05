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Во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, покрытый 24-каратным золотом.

25-этажное здание гостиницы Dolce Hanoi Golden Lake находится в центре Ханоя. Его фасад оформлен при помощи позолоченных материалов. Строительство отеля заняло 10 лет.

В гостинице 342 номера, выполненных в имперском стиле, с позолоченной мебелью, ванными и декором, — рестораном, барами и панорамным бассейном на крыше, также обработанными золотом.

Ночь в отеле стоит от 250 долларов в сутки (17,2 тысячи рублей).