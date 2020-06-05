Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открылся первый в мире отель, покрытый 24-каратным золотом 

Мира Маркина 2 часа назад
Во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, покрытый 24-каратным золотом.
25-этажное здание гостиницы Dolce Hanoi Golden Lake находится в центре Ханоя. Его фасад оформлен при помощи позолоченных материалов. Строительство отеля заняло 10 лет.
В гостинице 342 номера, выполненных в имперском стиле, с позолоченной мебелью, ванными и декором, — рестораном, барами и панорамным бассейном на крыше, также обработанными золотом.
Ночь в отеле стоит от 250 долларов в сутки (17,2 тысячи рублей).
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что с 1 июня регионы могут открывать любые отели.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Начался ад»: россияне отправились на юг к родным
«Начался ад»: россияне отправились на юг к родным
В Египте рассказали, когда смогут принять туристов
В Египте рассказали, когда смогут принять туристов
Открылся первый покрытый 24-каратным золотом отель
Открылся первый покрытый 24-каратным золотом отель
В Крыму оценили вспышку COVID-19 из-за туристов
В Крыму оценили вспышку COVID-19 из-за туристов
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение