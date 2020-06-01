Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

С 1 июня регионы могут открывать любые отели 

Мария Сергеева 2 часа назад
Роспотребнадзор и Ростуризм вместе с отраслевым сообществом согласовали пакет рекомендаций, относящийся ко всем видам размещения туристов.
"Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения" — сообщили в Ростуризме.
Согласно поступившей информации, рекомендации были одобрены с учетом обеспечения безопасного отдыха и возможности их внедрения со стороны принимающей стороны без каких-либо трудностей. Приоритет отдается безопасности россиян, но и комфорт играет далеко не последнюю роль, отмечает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Для начала работы все отели должны выполнить рекомендации. Однако окончательное решение об открытии остается за властями регионов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянам разъяснили правила отдыха на пляже.
Новости путешествий , Видео , Зарина Догузова , Ростуризм , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С 1 июня регионы могут открывать любые отели
С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Где находятся самые красивые заповедники России
Где находятся самые красивые заповедники России
Требование об антивирусной рассадке отменили
Требование об антивирусной рассадке отменили
Как страны заманивают туристов в пандемию
Как страны заманивают туристов в пандемию
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Когда Краснодарский край примет туристов
02:31
Когда Краснодарский край примет туристов
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
04:48
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Новости путешествий
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
11:19
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение