С 1 июня регионы могут открывать любые отели 

Роспотребнадзор и Ростуризм вместе с отраслевым сообществом согласовали пакет рекомендаций, относящийся ко всем видам размещения туристов.
"Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения" — сообщили в Ростуризме.
Согласно поступившей информации, рекомендации были одобрены с учетом обеспечения безопасного отдыха и возможности их внедрения со стороны принимающей стороны без каких-либо трудностей. Приоритет отдается безопасности россиян, но и комфорт играет далеко не последнюю роль, отмечает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Для начала работы все отели должны выполнить рекомендации. Однако окончательное решение об открытии остается за властями регионов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянам разъяснили правила отдыха на пляже.