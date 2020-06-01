С 1 июня регионы могут открывать любые отели 

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Роспотребнадзор и Ростуризм вместе с отраслевым сообществом согласовали пакет рекомендаций, относящийся ко всем видам размещения туристов.

"Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения" — сообщили в Ростуризме.

Согласно поступившей информации, рекомендации были одобрены с учетом обеспечения безопасного отдыха и возможности их внедрения со стороны принимающей стороны без каких-либо трудностей. Приоритет отдается безопасности россиян, но и комфорт играет далеко не последнюю роль, отмечает руководитель Ростуризма Зарина Догузова

Для начала работы все отели должны выполнить рекомендации. Однако окончательное решение об открытии остается за властями регионов.