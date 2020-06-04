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Россияне согласились на отпуск в пределах страны 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россияне согласились на отпуск в пределах страны
Фото: depositphotos.com
Россияне, которые планировали провести отпуск за границей, согласились отдохнуть в пределах страны. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на исследование сервиса «Яндекс. Путешествия».
Среди россиян провели опрос, согласно которому 65 процентов планировали летом отправиться в поездку по России, а 35 — за рубеж. Из тех, кто собирались за границу, 32 процента признались, что готовы отправиться в путешествие по стране, если границы не откроют.
Всего в этом году в летний отпуск собрались 76 процентов россиян. Из них 14 рассчитывают отдохнуть в июне, 41 процент — в июле, а 45 — в августе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне испугались ехать в Крым и Сочи.
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