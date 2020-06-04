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Россияне испугались ехать в Крым и Сочи 

Анастасия Иванова 56 минут назад
Россияне испугались ехать в Крым и Сочи
Фото: depositphotos.com
Российские туристы побоялись ехать летом на курорты в Крым и Сочи. Об этом пишет TourDom.ru.
Местные отельеры и принимающие компании пожаловались, что россияне начали массово отменять бронирования в объектах размещения, в том числе на июль и август. В Ассоциации малых отелей Крыма предположили, что у людей пока нет ясности и четкого алгоритма действий.
«Туристы (…) боятся и просят перенести заявки (…). Они психологически устали, подавлены и не верят своим глазам и ушам, хорошие новости воспроизводят гораздо с большим недоверием, чем плохие», — считает руководитель Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса Дарья Журавлева.
То же самое происходит в Сочи. Туроператоры полагают, что путешественники отменяют поездки из-за сложностей со сбором документов на въезд и пока еще не до конца снятых ограничений.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы рассказали, как будут экономить в поездках.
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Новости путешествий , Дарья Журавлева
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