Туристы рассказали, как будут экономить в поездках

Специалисты сервиса бронирования OneTwoTrip провели опрос и выяснили, готовы ли туристы отказываться от путешествий и планируют ли начать экономить на них. В исследовании поучаствовали 1864 человека. Результаты оказались любопытными. Среди респондентов 18% ответили, что для них снижение затрат станет вынужденной необходимостью. Каждый четвертый ответил, что и раньше склонялся в сторону бюджетных путешествий, что планирует и продолжать делать. Столько же человек ответили "не знаю". Тем не менее 15% опрошенных заявили, что не готовы экономить на поездках.

Тема экономии в отпуске также нашла живой отклик. Респонденты рассказали, как планируют сокращать расходы в отпуске. 52% опрошенных заявили, что откажутся от спонтанных покупок в путешествии. 38% предпочитают отказаться от еды в ресторане в пользу домашней готовки. Также 35% опрошенных высказались за отказ от развлечений, а 33% планируют сэкономить на аренде авто и такси. 28% готовы не покупать сувениры из поездок для родственников и друзей.

Всего 22% путешественников готовы отказаться от гостиниц, чтобы сэкономить на проживании и останавливаться в более дешевых вариантах — например, хостелах.

Вовсе отказаться от поездок готовы лишь некоторые. Сократить число туров не готовы 28% опрошенных. 18% заявили, что будут смотреть по своим финансовым возможностям, а 7% сказали, что не будут пересматривать свое отношение к путешествиям вообще.

19% респондентов заявили, что пока нет смысла в поездках, поэтому их количество можно смело уменьшить, а 8% заявили, что у них нет настроения на отъезды.