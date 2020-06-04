Раскрыта основная опасность путешествий по Камчатке 

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Путешественникам, отправляющимся в отпуск на Камчатку, дали дельный совет — наблюдать за извержением Ключевского вулкана на расстроянии. Сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" предупредили соотечественников о возможной опасности, которую он представляет.

В ноябре 2019 года началось извержение Ключевского вулкана. Оно продолжается и по сей день. Специалисты отмечают терминальную аномалию и пепловые шлейфы. В апреле на один из склонов начал изливаться поток лавы.

Сотрудники парка отметили, что в данный момент восхождение на вулкан представляет опасность, потому что из кратера вылетают "вулканические бомбы".

Вулканологи считают, что извержение может продлиться до конца туристического сезона.