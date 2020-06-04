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Раскрыта основная опасность путешествий по Камчатке 

Стелла Шмель 1 час назад
Раскрыта основная опасность путешествий по Камчатке
Фото: depositphotos.com
Путешественникам, отправляющимся в отпуск на Камчатку, дали дельный совет — наблюдать за извержением Ключевского вулкана на расстроянии. Сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" предупредили соотечественников о возможной опасности, которую он представляет.
В ноябре 2019 года началось извержение Ключевского вулкана. Оно продолжается и по сей день. Специалисты отмечают терминальную аномалию и пепловые шлейфы. В апреле на один из склонов начал изливаться поток лавы.
Сотрудники парка отметили, что в данный момент восхождение на вулкан представляет опасность, потому что из кратера вылетают "вулканические бомбы".
Вулканологи считают, что извержение может продлиться до конца туристического сезона.
Ранее "Рамблер" писал, что названы самые безопасные европейские страны для путешествий во время пандемии.
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