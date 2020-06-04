Греция оплатит отдых туристов с коронавирусом 

В Греции оплатят отдых туристов, если во время нахождения в стране у них обнаружат коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

По словам управляющего директора компании «Tez Tour Греция» Димитриса Харитидиса, власти страны обещают покрыть расходы путешественников на размещение в больнице и лечение при положительном тесте на коронавирус. При этом иностранцам не придется покупать специальную страховку.

Туристам нужно будет оплатить самостоятельно только авиаперелет домой, в том числе, если билет сгорит и его нужно будет поменять.

Путешественников с COVID-19 будут лечить в местных больницах. Тех, у кого был контакт с зараженными, отправят на обязательный карантин в отдельных номерах отелей.