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Греция оплатит отдых туристов с коронавирусом 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Греция оплатит отдых туристов с коронавирусом
Фото: depositphotos.com
В Греции оплатят отдых туристов, если во время нахождения в стране у них обнаружат коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
По словам управляющего директора компании «Tez Tour Греция» Димитриса Харитидиса, власти страны обещают покрыть расходы путешественников на размещение в больнице и лечение при положительном тесте на коронавирус. При этом иностранцам не придется покупать специальную страховку.
Туристам нужно будет оплатить самостоятельно только авиаперелет домой, в том числе, если билет сгорит и его нужно будет поменять.
Путешественников с COVID-19 будут лечить в местных больницах. Тех, у кого был контакт с зараженными, отправят на обязательный карантин в отдельных номерах отелей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристов с коронавирусом бесплатно вылечат на Кипре.
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