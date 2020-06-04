Названа судьба нелегальных туристов на курортах РФ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как поступают с нелегальными туристами, приезжающими во время пандемии коронавируса отдыхать на курорты. Об этом сообщает издание "Краснодарские известия".
По словам губернатора, с начала лета домой уже отправили 13 человек. Все они приехали в Краснодарский край без справок об отсутствии коронавируса и тем самым нарушили правила посещения Кубани.
Вениамин Кондратьев добавил, что открытие пляжей пока еще не предполагает "полноценного открытия курортов".
Напомним, что постепенный запуск внутреннего туризма начался в России 1 июня.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне не полетят в Турцию в июне.