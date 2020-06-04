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Названа судьба нелегальных туристов на курортах России 

Анастасия Иванова 50 минут назад
Названа судьба нелегальных туристов на курортах РФ
Фото: depositphotos.com
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как поступают с нелегальными туристами, приезжающими во время пандемии коронавируса отдыхать на курорты. Об этом сообщает издание "Краснодарские известия".
По словам губернатора, с начала лета домой уже отправили 13 человек. Все они приехали в Краснодарский край без справок об отсутствии коронавируса и тем самым нарушили правила посещения Кубани.
Вениамин Кондратьев добавил, что открытие пляжей пока еще не предполагает "полноценного открытия курортов".
Напомним, что постепенный запуск внутреннего туризма начался в России 1 июня.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне не полетят в Турцию в июне.
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Новости путешествий , Вениамин Кондратьев
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