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Россияне не полетят в Турцию в июне 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россия не вошла в список стран, с которыми Турция планирует возобновить авиасообщение в июне. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу, сообщает РИА Новости.
Глава ведомства рассказал, что в июне в Турции возобновят полеты в 40 стран.
"С 15 странами уже удалось предварительности договориться о взаимных полетах. С 10 июня начинаются полеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр. В течение месяца к ним могут добавиться ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швейцария, Австрия, Италия, Польша, Румыния, Чехия, Япония, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны", — сообщил министр.
По его словам, в аэропортах все туристы будут проходить тестирование на коронавирус.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на популярный у россиян курорт станет проще попасть.
Новости путешествий , Видео , РИА Новости
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