Популярный курорт упростит условия въезда для граждан России. Речь идет об острове Хайнань. Местные власти планируют снять ограничения для туристов вплоть до 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", которую сейчас распространяет Госсовет КНР

Согласно этому документу, граждане других стран смогут свободно приезжать на Хайнань посетить своих родственников и друзей, принять участие в различных мероприятиях и спортивных соревнованиях. Кроме того, иностранные граждане смогут свободно приезжать для курса лечения или совершить деловую поездку.

Туристы, путешествующие круизным лайнером, смогут находиться на Хайнане без визы до 15 дней. Позже этот срок может быть увеличен, а остальные меры — еще больше упрощены.