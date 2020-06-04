Путешествующим во время пандемии дали совет 

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Тем, кто вынужден во время пандемии коронавируса совершать перелеты, бортпроводники дали дельный совет. Они рассказали, как выбрать наименее загруженный рейс среди прочих.

Сделать это, тем не менее, достаточно проблематично, так как большинство авиаперевозчиков сократили объем полетов на 80-90%.

Своими советами бортпроводники поделились на портале Reddit.

Один из пользователей посоветовал выбирать будние дни для перелетов, так как в выходные обычно летит больше народу.

Можно отдавать предпочтение авиакомпаниям, которые делают все для обеспечения социального дистанцирования.

Другие пользователи предложили отложить перелет до момента, когда рейсов станет немного больше.