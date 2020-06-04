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Путешествующим во время пандемии дали совет 

Стелла Шмель 2 часа назад
Путешествующим во время пандемии дали совет
Фото: globallookpress.com
Тем, кто вынужден во время пандемии коронавируса совершать перелеты, бортпроводники дали дельный совет. Они рассказали, как выбрать наименее загруженный рейс среди прочих.
Сделать это, тем не менее, достаточно проблематично, так как большинство авиаперевозчиков сократили объем полетов на 80-90%.
Своими советами бортпроводники поделились на портале Reddit.
Один из пользователей посоветовал выбирать будние дни для перелетов, так как в выходные обычно летит больше народу.
Можно отдавать предпочтение авиакомпаниям, которые делают все для обеспечения социального дистанцирования.
Другие пользователи предложили отложить перелет до момента, когда рейсов станет немного больше.
"Авиакомпании ожидают увеличения рейсов в июне на 40-60 процентов, потому, если вы подождете, ситуация улучшится", — отметил пользователь под ником MasterPh0.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса раскрыла самые возмутительные поступки пассажиров.
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