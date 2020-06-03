Раскрыты возмутительные поступки авиапассажиров

Бортпроводница с ником Shrey Para рассказала о самых возмутительных поступках пассажиров, с которыми ей пришлось столкнуться за время своей карьеры.

Своим опытом девушка поделилась на форуме Quora, об этом сообщает Daily Express.

Больше всего, по словам девушки, ее раздражает негодование пассажиров на просьбу показать посадочный талон перед проходом в самолет:

«Были случаи, когда туристы по каким-то причинам случайно путали рейс. Из-за таких и многих других ситуаций в целях безопасности авиакомпании требуют, чтобы мы проверяли билет перед посадкой».

Помимо этого, стюардесса призналась, что выходит из себя, когда пассажиры требуют помощи при размещении ручной клади на багажной полке:

«Если вы не инвалид, не мать с младенцем, не беременная женщина и у вас нет серьезных проблем со здоровьем, пожалуйста, не просите стюардесс помочь вам закинуть чемодан наверх. В процессе мы получаем травмы, а авиакомпании не покрывают расходы на их лечение».

Стюардесса также призналась, что ее расстраивает, когда пассажиры не здороваются при посадке и проходят в салон самолета с угрюмым лицом. По словам девушки, она ожидает хотя бы улыбки от клиентов.

И наконец бортпроводница также отметила, что ее раздражает, когда пассажиры возвращают поднос с едой не в том виде, в каком его им предоставили: