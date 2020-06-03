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Названы сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 

Мира Маркина 3 часа назад
Начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в беседе с "Интерфакс" объявила сроки открытия пляжей Крыма и Кубани. По словам эксперта, они начнут работу в течение ближайших двух недель.
По словам Лысенковой, многие лечебные пляжи Кубани, расположенные на территориях санаторно-курортных комплексов, уже работают. А вот когда открыть общественные и гостиничные пляжи решат власти:
«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать»,
— подчеркнула Лысенкова, отметив, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах прибрежные территории постепенно начнут открываться по всей стране.
Эксперт также добавила, что в данный момент Роспотребнадзор дорабатывает дополнительные требования к работе курортных зон. Особенное внимание уделяется вопросу контроля и функционирования неорганизованных пляжей:
«Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что творится в карантинном Сочи.
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Новости путешествий , Видео , Елена Лысенкова , Ростуризм , Роспотребнадзор , Интерфакс
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