Названы сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 

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Начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в беседе с "Интерфакс" объявила сроки открытия пляжей Крыма и Кубани. По словам эксперта, они начнут работу в течение ближайших двух недель.

По словам Лысенковой, многие лечебные пляжи Кубани, расположенные на территориях санаторно-курортных комплексов, уже работают. А вот когда открыть общественные и гостиничные пляжи решат власти:

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать»,

— подчеркнула Лысенкова, отметив, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах прибрежные территории постепенно начнут открываться по всей стране.

Эксперт также добавила, что в данный момент Роспотребнадзор дорабатывает дополнительные требования к работе курортных зон. Особенное внимание уделяется вопросу контроля и функционирования неорганизованных пляжей: