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600 туристов и патруль на пляже: что творится в карантинном Сочи 

Диана Товсепова 3 часа назад
С 1 июня в Краснодарском крае начался "особенный" курортный сезон. "Рамблер" разбирался, что сейчас творится в карантинном Сочи.
Так, авиакомпании отменяют рейсы на черноморское побережье из-за невысокого спроса, в Крае действуют ограничения, а в самом Сочи более 1000 человек находятся в обсерваторах.
Вид из окна обсерватора. Соцсети
Въехать в город "дикарем" можно только при наличии прописки или собственности или санаторно-курортной путевки.
Вчера, 1 июня, был первый день работы санаториев. В частности, работу начали 20 здравниц курорта, которые смогли полностью подстроить работу под требования Росспотребнадзора. Только за первый день Сочи принял около 600 туристов, направляющихся на медицинский отдых.
При этом на всех въездах в город — в аэропорту, на вокзалах и на автомобильном посту Магри для гостей санаториев оборудованы отдельные стойки прибытия, на которых сотрудники мэрии Сочи проверяют у туристов наличие путевки в санаторий, а также обязательные справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19. Для всех пребывающих был организован трансфер до санаториев.
При этом в городе уже чувствуется отсутствие толп отдыхающих. Особенную тоску навевают пустые пляжи и патрули, проверяющие, чтобы никто не решил погреться на солнышке во время пандемии.
Сочинский пляж. Соцсети
С открытием санаториев, правда, количество людей в сочинском аэропорту увеличилось.
Соцсети
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Новости путешествий , Видео
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