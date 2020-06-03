Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт озвучил стоимость отдыха на российских курортах после пандемии 

Мира Маркина 4 часа назад
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru рассказал о стоимости отдыха на российских курортах после пандемии.
По словам специалиста, цены повышаться не будут и останутся на прошлогоднем уровне:
«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки».
Барзыкин отметил, что средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма в 2020 году составит примерно 20-30 тысяч рублей. Вдобавок к этому, Барзыкин считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40% меньше, чем обычно:
«И не только потому, что проблемы, а потому, что люди деньги на еду тратят и постараются за это время хоть что-то заработать».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам предложили альтернативный отдых.
Новости путешествий , Видео , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Можно ли заразиться коронавирусом на пляже
Можно ли заразиться коронавирусом на пляже
«Границы откроют в июле»
«Границы откроют в июле»
В какие страны лучше путешествовать, если вы на пенсии
В какие страны лучше путешествовать, если вы на пенсии
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение