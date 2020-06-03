Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru рассказал о стоимости отдыха на российских курортах после пандемии.
По словам специалиста, цены повышаться не будут и останутся на прошлогоднем уровне:
«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки».
Барзыкин отметил, что средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма в 2020 году составит примерно 20-30 тысяч рублей. Вдобавок к этому, Барзыкин считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40% меньше, чем обычно:
«И не только потому, что проблемы, а потому, что люди деньги на еду тратят и постараются за это время хоть что-то заработать».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам предложили альтернативный отдых.