По словам специалиста, цены повышаться не будут и останутся на прошлогоднем уровне:

«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки».

Барзыкин отметил, что средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма в 2020 году составит примерно 20-30 тысяч рублей. Вдобавок к этому, Барзыкин считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40% меньше, чем обычно: