Россиянам предложили альтернативный отдых 

Российские путешественники не останутся без отдыха в этом году. Несмотря на то, что заграничные поездки остаются пока остаются недоступными из-за пандемии коронавируса, альтернатива есть всегда. Об этом соощил "Интерфакс".

Так, туроператор "Интурист" предлагает поехать в Сочи и Анапу вместо зарубежных стран. Если ранее была забронирована и оплачена путевка в другую страну, деньги можно перевести на внутреннее направление, если хотя бы один участник поездки будет указан в предыдущей брони. Специалисты считают, что это должен быть пакетный тур с чартерным перелетом.

По сообщению "Интерфакса", другие крупные турагентства также предлагают своим клиентам перенести заграничные поездки в Россию.