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Названы самые бюджетные направления для отдыха россиян в 2020 году 

Мира Маркина 4 часа назад
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru перечислил самые бюджетные направления для отдыха россиян в 2020 году. По словам специалиста, дешевле всего будет стоить отпуск в Тунисе, Турции и Греции.
Барзыкин считает, что стоимость отдыха за границей в текущем сезоне в среднем может составить 88 тысяч рублей на одного человека, — в том числе, в Италии или Турции. При этом туристам удастся сэкономить, если они выберут трехзвездочный отель и не будут вносить предоплату за питание.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в данный момент сложно оценить перспективы поездок россиян за рубеж из-за того, что многие государства ввели ряд ограничений для туристов в связи с пандемией COVID-19:
«Где-то с середины июля — начала августа ситуация будет проясняться. Это видно по авиакомпаниям, которые осторожно заявляют международные полеты на август-сентябрь».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Крыму рассказали о "доносящих правду" туристах из-за границы.
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Новости путешествий , Видео , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии
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