Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru перечислил самые бюджетные направления для отдыха россиян в 2020 году. По словам специалиста, дешевле всего будет стоить отпуск в Тунисе, Турции и Греции.

Барзыкин считает, что стоимость отдыха за границей в текущем сезоне в среднем может составить 88 тысяч рублей на одного человека, — в том числе, в Италии или Турции. При этом туристам удастся сэкономить, если они выберут трехзвездочный отель и не будут вносить предоплату за питание.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в данный момент сложно оценить перспективы поездок россиян за рубеж из-за того, что многие государства ввели ряд ограничений для туристов в связи с пандемией COVID-19: