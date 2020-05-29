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В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах из-за границы 

Мария Сергеева 52 минуты назад
В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах
Фото: depositphotos.com
Крым в текущем курортном сезоне не станет привлекательным для иностранных путешественников из-за пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.
По его словам, на полуострове в последнее время ориентировались в основном на внутренний туризм.
"В то время как иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь обратно, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму" — дополнил он.
Черняк считает, что в настоящий момент республиканским курортам стоит привлекать отечественных туристов ввиду текущей эпидемиологической обстановки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Ростуризме высказались о возобновлении поездок за границу летом.
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Новости путешествий , Ростуризм
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