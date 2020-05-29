В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах

Крым в текущем курортном сезоне не станет привлекательным для иностранных путешественников из-за пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

По его словам, на полуострове в последнее время ориентировались в основном на внутренний туризм.

"В то время как иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь обратно, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму" — дополнил он.

Черняк считает, что в настоящий момент республиканским курортам стоит привлекать отечественных туристов ввиду текущей эпидемиологической обстановки.