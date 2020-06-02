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Россияне массово отказываются от поездок в Сочи 

Елизавета Назарова 1 час назад
Туристы в России начали массово отказываться от поездок в Сочи из-за новых правил, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Ранее в Сочи ввели меры для туристов из-за пандемии коронавируса. Всем въезжающим на курорт необходимо предоставить справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов до заселения, а также доказать то, что они не контактировали с заболевшими.
"Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок", — рассказала Тюрина.
Она добавила, что туристы не успевают оформить справки в установленные сроки. Кроме того, эта услуга стоит от 1,3 тысячи до трех тысяч на человека. Тюрина пояснила, что многие едут семьями, поэтому получение справок может обойтись очень дорого.
Представитель РСТ отметила, что отдыхающие также выступают против того, чтобы сидеть "взаперти, без пляжа и анимации, без ресторанов и прогулок по городу".
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам предложили альтернативный отдых.
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