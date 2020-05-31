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Россиянам разъяснили правила отдыха на пляже 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
Россиянам разъяснили правила отдыха на пляже
Фото: depositphotos.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как изменится для россиян пляжный отдых в связи с коронавирусом в программе "Москва. Кремль. Путин".
По словам чиновницы, на пляже можно будет обойтись без маски.
"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — сказала Анна Попова.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россияне забронировали большинство номеров в Крыму.
Видео дня. Во сколько обойдется отдых в Сочи этим летом
Новости путешествий , Анна Попова , Роспотребнадзор
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